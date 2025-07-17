»£±ÆÃæ¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ËÉª¤ò¤Ä¤­¡ÄÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×(TBS)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÊÆ¤ÎÀ°·Á³°²Ê°å¡¢ÂìÌî¤ß¤º¤­Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ÎµïÌ²¤ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÅ·»È¤Î¿²´é¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¤ÎÀ¼¿²´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¾®¼ÇÉ÷²Ö(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àfuka_koshiba_official¤è¤ê)¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÉñÂæ°§»¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¬¥Á