Ì¡²è¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Î¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¥¯¥·¥ç¥¦»á¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬7·î16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±»á¤Î¡ÈÂåÍý¿Í¡ÉÌ¾µÁ¤Ç¡Ö°­¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥¯¥·¥ç¥¦»á¤Ï2023Ç¯º¢¤«¤é¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë°­¼Á¤Ê·ù¤¬¤é¤»¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ô½½²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÁ÷¿®¤µ¤ì