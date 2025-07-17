¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ï14Æü¡¢¡ÖGIRAVANZ SUMMER FESTIVAL2025(¥®¥é¥Õ¥§¥¹2025)¡×¤ÇÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÌ¶å½£¤Ï8·î16Æü¤Ë¥ß¥¯¥Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌ¶å½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJ3Âè23Àá¡¦ÆàÎÉ¥¯¥é¥ÖÀï¤Ç¡¢²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥®¥é¥Õ¥§¥¹2025¤ò³«ºÅ¡£Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÉÛ¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¾ðÊó¤ÎÄ´ºº¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¥ê¥ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Ä¤Î¿§¤Ï¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¡£ËÌ