¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï7·î15Æü¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃê½Ð·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï2019Ç¯1·î¡Á2025Ç¯3·î¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ë¿ÇÎÅ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ûÂÓ¾õá×¿¾¤ÎÆÃÄ§¤È¾É¾õÂÓ¾õá×¿¾¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÄê´üÀÜ¼ïÀ©ÅÙ¤¬2025Ç¯4·î¡¢Á´¹ñ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Ç¡¢À¸¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÈÉÔ³è²½¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤Ç¤­¤ë¡£ÂÓ¾õá×¿¾¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¾®»ù´ü¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¿åÅ÷¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë