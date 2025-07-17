¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬16Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºéÎÉ¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¤µ¤ó¤È°æ¾åºéÎÉ¤Á¤ã¤ó¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËè²ó¡¢±ü¤µ¤Þ¤È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¿»Ò¤µ¤ó ¤ª¼ã¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤ºéÎÉ¤Á¤ã¤ó¡×¤È2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¤ª