»²±¡ÁªÅìµþÁªµó¶è¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»²À¯ÅÞ¤Î¤µ¤ä»á¤¬¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÁªµó²ðÆþµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢À¯¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¡á¥í¥·¥¢ÄµÊóµ¡´Ø¤Ï¾ï¼±¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²áµî¡¢¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬¿ÆÏªÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¹©ºî¤ò¼õ¤±¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð¤ß¤ò·È¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¥í¥·¥¢¹©ºî