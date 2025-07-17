SSP¤È¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ê¥å¥ï¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥®¶õ¹Á¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë1¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥Ó¡¼¥ë¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Ó¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ö¥é¥¯¥µ¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥¹¥¿¡×¡¢¥¨¥Ó¥Ú¡¼¥¹¥È¥Á¥­¥ó¡Ö¥Ï¡¼¥Á¥ç¥ó¥¬¥¤¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎÁÍý¤Î¤Û¤«¡¢¥¿