2025Ç¯7·î17Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW ¶Ë¡Ù¤Ï¡¢²­Æì¤Î±ö¡ÖÅç¥Þ¡¼¥¹¡×¤À¤±¤Ç¼Ñ¤¿¡Öµû¤Î¥Þ¡¼¥¹¼Ñ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½éÅÐ¾ì¤Î¡õTEAM¡¢Ä¹Ìî½Ð¿È¡¦HARUA¤ÈÀÅ²¬½Ð¿È¡¦FUMA¡Ø¤Ø¤§¡Á¡ª¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!?¸©Ì±Ç®°¦¥°¥ë¥á ¶Ë¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Çº£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²­Æì¥°¥ë¥á¡Öµû¤Î¥Þ¡¼¥¹¼Ñ¡×¡£ÈøÆ¬ÉÕ¤­¤Îµû¤ò²­Æì¤Î±ö¡ÖÅç¥Þ¡¼¥¹¡×¤À¤±¤Ç¼Ñ¤¿ÎÁÍý¤Ç¡¢²­Æì¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æµû¤Î¼ÑÊª¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾ßÌý¼Ñ¤äÌ£Á¹¼Ñ¤è¤ê¤â