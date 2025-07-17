¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/17¡ÛKis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤¬7·î14Æü¡¢Ë×⼊·¿Å¸Í÷²ñ¡Ø¥¯¥ê¥à¥È¡¦¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê7⽉18⽇¡Á10⽉5⽇¡¿⽇ËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¼«¿È¤ò¸÷µ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢½÷Í¥¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¢¡Àé²ì·ò±Ê¡¢²«¶â¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡×¥¯¥ê¥à¥È¤Î²«¶âÀ¤³¦¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«¿È¤ò¸÷µ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë²«¶â¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ò