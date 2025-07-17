ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¤¬¡¢9·î3Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¡¢9·î2Æü¡¦3Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö&TEAM 3rd Anniversary [±ï DAY]¡×¤ò¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö100Æ¬¿È¤Ç¤¹¤«¡×¡õTEAM¡¦K¤Î¡È¥Ð¥°¤ê¡É¥¹¥¿¥¤¥ëËÜÆü¡Ê7·î17Æü¡Ë¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢7·î18Æü¤è¤êLUNE Membership²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â·è