¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥Ã¥Á¤Î¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡Ê46¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥«¥É¥ß¥·¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£16Æü¤Ë¡Ö¤´°§»¢¡õ¥ß¥·¥ó¤Ç¥·¥ã¥Ä¤Î¾æÄ¾¤·¡×¤ÈÂê¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¾æ¤òÄ¾¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥³¥«¥É¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¾æ¤ò¡È¤ªÄ¾¤·¡É¡Ê¥Ó¥Õ¥©¡¼¡õ¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ë¥³¥«¥É¤Ï43ºÐ¤Ç¥ß¥·¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¡£°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥ß¥·¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤É¤ÈÏÃ