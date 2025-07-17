¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÉÕ¤­¥¯¥Ã¥­¡¼¡×¤¬¡¢7·î²¼½Ü¤«¤é²ñ¾ìÆâ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡ÖEXPO2025 ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÉÕ¤­¥¯¥Ã¥­¡¼¡×¾ÜºÙ¢£¥Õ¥é¥ï¡¼¥¯¥Ã¥­¡¼Æþ¤êº£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¥¯¥Ã¥­¡¼´Ì¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿´Ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢2