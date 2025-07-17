¥í¥·¥¢WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÂçÊª¤¬¡¢ËÌ´ØÅì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£J£³¤Ç13°Ì¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬£··î16Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£GKÎý½¬»þ¤Î¼Ì¿¿ÉÕ¤­¤Ç¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»SC¤òÂàÃÄ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæÂ¼¹ÒÊåÁª¼ê¤¬º£½µ¤«¤éÌó£²½µ´Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¨¡©¥Û¥ó¥È¤Ë¡©¡×¡ÖÄ¶¹ë²ÚÎý½¬À¸¡×¡ÖºÙ³­¼ÒÄ¹¤¬À¼³Ý¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¼ÒÄ¹¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤«¡×¡Ö£²½µ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²ÃÆþ¤·¤è¤¦¤¼¡ª