¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/17¡ÛFRUITS ZIPPER¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFRUITS ZIPPERÄÃÀ¾¡¢Êì¤ÈÎ¹¹ÔËþµÊ¢¡ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢Êì¿Æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«ÄÃÀ¾¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤Ê¤ê¡Á¡×¤È¿·´´Àþ¤ÇÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤Î¸ª¤¬¾¯¤·¼Ì¤Ã¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¿·´´Àþ¡Ø¤¢¤µ¤Þ¡Ù¤Ë¾è¤ì¤¿¡×¤ÈÇ°´ê³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢Î¹Àè¤Ç´®Ç½