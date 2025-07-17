2023Ç¯JIFF¡ÊJapan Indies Film Festival¡¿±Ñ¹ñ¥ì¥¤¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ë¤Æ´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°Û¿§SF¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¡ØTSUSHIMA¡Ù¤¬¡¢9·î5Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Í½¹ðÊÔ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿20ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û°Û¿§SF¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ØTSUSHIMA¡ÙÍ½¹ðÊÔËÜºî¤Ï¡¢AI¤ÈºÆÀ¸°åÎÅ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÌäÂê¤Ë¡¢ÆÈ¼«ÌÜÀþ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À°ÕÍßºî¡£2023Ç¯Åö»þ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎAI¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤ÏÀõ¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÏÇùÁ³¤È