¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ´ë²è¤Ç1Æü¤Ë¤·¤Æ4kgÁýÎÌ¤È¤¤¤¦¹Ó¶È¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û4kgÁýÎÌ¤·¤¿ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç·ãÊÑÆ±ÈÖÁÈ¤ÏÀè½µ¡¢¡ÖÌµ¿ÍÅçÂÎ½ÅÁý²ÃÂÐ·è¡×¤òÊüÁ÷¡£¿©ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤âº¤Æñ¤ÇÂÀ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤Ìµ¿ÍÅç¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¤È¤­¤·¤¿¤«¤Î¤Î2ÁÈ¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÂÎ½Å¤«¤é24»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤É¤ì¤À¤±Áý¤ä¤»¤ë