Ì¾Å´ÄÅÅçÀþ ¿Ü¥±¸ý～ÄÅÅç¤ÈÈøÀ¾ÀþÌïÉÙ～¿¹¾å¤ÏÂç±«¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê17Æü¸á¸å£°»þÈ¾¸½ºß¡Ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¸òÄÌ¾ðÊó¡ÛÌ¾Å´ÄÅÅçÀþ ¿Ü¥±¸ý～ÄÅÅçÈøÀ¾Àþ ÌïÉÙ～¿¹¾å Âç±«¤Î¤¿¤á¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡Ê17Æü¸á¸å£°»þÈ¾¸½ºß¡Ë  