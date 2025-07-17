¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/17¡ÛKis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤¬7·î14Æü¡¢Ë×⼊·¿Å¸Í÷²ñ¡Ø¥¯¥ê¥à¥È¡¦¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê7⽉18⽇¡Á10⽉5⽇¡¿⽇ËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±Å¸Í÷²ñ¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿´¶­¤ä¡¢¼«¿È¤Î¸ÄÅ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢½÷Í¥¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¢¡Àé²ì·ò±Ê¡¢Ë×⼊·¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¥¯¥ê¥à¥È¡¦¥¢¥é¥¤¥Ö¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤³¤ÎÆü¡¢Àé²ì¤Ï