¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¤ÈÌ¼¤Î¥Á¥å¡¦¥µ¥é¥ó¤¬¡¢±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSHIHO¤Î¡È¥¤¥ó¥Ê¡¼¡É»ÑSHIHO¤Ï7·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£FC¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥¦¥È¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥ÉÁª¼ê¤È½é¤´ÂÐÌÌ¡ªÀ¤³¦Åª¤ËÍ­Ì¾¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÈà¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¿È¤Çµ¤¤µ¤¯¤Ç¿Â»ÎÅª¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥í¡¼¥Þ»ÔÆâ