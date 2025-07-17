¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤â¤·¤í¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡Ö¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×ÊªÁû¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¤Ë13Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤³¤ì¤Ï½Åºá¡×¡ÖºÇ¹â¡× »Å»ö¤ä²È»ö¡¢°é»ù¡Ä¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤â²æËý¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤´Ä¶­¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯