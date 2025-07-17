ºâÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿6·î¤ÎËÇ°×Åý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¼«Æ°¼Ö¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï¤ª¤è¤½4194²¯±ß¤ÈµîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤«¤é¤ª¤è¤½27¡ó¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î°ÊÍè¡¢3¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£Í¢½Ð¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤ÎÃ±²Á¤â30%¶á¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ð¹µ¤¨¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£