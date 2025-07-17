Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢½÷À­¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ48ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎµµÅÄ¿µ¸ãÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î¡¢¿·½É¶è¤Î¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç20Âå¤Î½÷À­¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µµÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç½÷À­¤ËÀ­¹Ô°Ù¤òÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤È¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À­¤Ï°ÊÁ°¤Ë°û¿©Å¹¤Ë¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ