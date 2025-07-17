Google¸¡º÷¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿AI¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAI¥â¡¼¥É(AI Mode)¡×¤Ç¡¢µ­»öºîÀ®»þÅÀ¤ÇºÇ¿·¤Î¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini 2.5 Pro¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥­¥¹¥È¡¢²»À¼¡¢²èÁü¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤ò¿äÏÀÇ½ÎÏ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¸¡º÷¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£New AI features in Google Search: Call a business or do researchhttps://blog.google/products/search/deep-search-business-calling-google-search/AI¥â¡¼¥É¤ÏGoogle¸¡º÷¤Ç»È¤¨