Google検索に搭載されたAI検索システム「AIモード(AI Mode)」で、記事作成時点で最新のモデル「Gemini 2.5 Pro」が利用できるようになりました。テキスト、音声、画像、動画などを推論能力で分析する高度なモデルを検索で利用できるようになります。New AI features in Google Search: Call a business or do researchhttps://blog.google/products/search/deep-search-business-calling-google-search/AIモードはGoogle検索で使え