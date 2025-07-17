¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢18ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì¤ËÃæ¿´¤ò»ý¤Ä¹âµ¤°µ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹âµ¤°µ¤Î±ï¤Ë±è¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢18ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢17ÆüÃë²á¤®¤«¤é18ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½