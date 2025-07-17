¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á1´ü¤Î·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó First BEAT! ·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡Ù¡ÊÁ°ÊÔ¡§10·î3Æü¸ø³«¸åÊÔ¡§12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î¡Ú¸åÊÔ¡Û¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬17Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Âè1ÃÆ¤¬25Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢¾å±Ç·à¾ì¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¿ä¤·³è¤¬Ä½¤ë¡ª¤¦¤Á¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿IDOLiSH7¤ÈTRIGGER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ú¸åÊÔ¡Û¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥Û¥ï¥¤¥È