by Gage Skidmore¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ¤òChatGPT-4(GPT-4)¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢GPT-4¤Î¤è¤¦¤ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Â¿ÍÑ¤¹¤ë´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÈæÓÈÉ½¸½¤Î²ò¼á¤ËÆñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Frontiers | Large language models prompt engineering as a method for embodied cognitive linguistic representation: a case study of political metaphors in Trump¡Çs discourseh