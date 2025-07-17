¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖFRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ò¶á¤¯²òÇ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤¹¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö²òÇ¤¤Ï¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ°Æ»½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤¬°ì»þ¡¢Íð¹â²¼¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¹â´±¤Ï16Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬15Æü¤Ë¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖFRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤ò¶á¤¯²òÇ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤ÏµÞÂ®¤Ê¥É¥ë