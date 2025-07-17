·ëÀ®40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉRED WARRIORS¡Ê¥ì¥Ã¥É¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ë¤¬¡ÖRED WARRIORS 40th Anniversary Vol.2¸¶ÅÀ²óµ¢Tour "Oh My God"¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò17Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î1985Ç¯¡Ê¾¼60¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ3days¡×¤Î3²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£10·î9Æü¤Ë¿·½É¥í¥Õ¥È¡¢10Æü¤Ë½ÂÃ«¥¨¥Ã¥°¥Þ¥ó¡¢11Æü¤Ë¸¶½É¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡Ê63¡Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÌÚÊë"Shake"ÉðÉ§¡Ê65¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¾®Àî¥­¥è¥·¡Ê61¡Ë¤Ë