¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î±àÅÄºÌÇµ¡Ê29¡Ë¤¬2025Ç¯7·î15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ötraining day¡×±àÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ötraining day¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÇØ¶Ú¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö#training¡×¡Ö#¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö#¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÇØÃæ¡×¡Ö#·òºß¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥È¥ì