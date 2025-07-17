µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤±¤µ¡¢¹âÃÎ¤ÈÆÁÅç¤Ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦Ãë²á¤®¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹âÃÎ¤ÈÆÁÅç¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤ê¡¢Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢ºòÌë¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«ÎÌ¤Ï¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢º´ÀîÄ®¤Ç73.5¥ß¥ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤â1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê¤«¤é70¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤¢¤¹Àµ¸á¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë24»þ´Ö