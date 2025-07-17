¡È¶õ¤ò¸«¤í¡ÊLook Up¡Ë¡É¤Î¼¡¤Ï¡Ä¡Ä¡¢¡Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡ÊLook Out¡Ë¡É¡© ¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹±Ç²èÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¹ー¥Ñー¥¬ー¥ë¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢ÁáÂ®¥Æ¥£¥¶ー¥¢ー¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²è¤Ï2026Ç¯6·î26Æü¤ËUS¸ø³«Í½Äê¤À¡£ Look Out. 2026. - James Gunn (@JamesGunn) ¿·¥·¥êー¥º±Ç²èÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤Ï2025Ç¯7·î11Æü¤è¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¡£Êø²õ¤¹¤ë¸Î¶¿¥¯¥ê¥×¥ÈÀ±¤«¤éÃÏµå