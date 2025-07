ドイツの自動車ブランドであるメルセデス・ベンツが、新型CLAでは車載カメラを使ってビデオ会議アプリMicrosoft Teamsのビデオ通話に参加できるようになると発表しました。これにより、ユーザーは移動中でもMicrosoft Teamsを使ってビデオ通話に参加することが可能となります。Mercedes-Benz expands collaboration with Microsoft to boost in-car productivity with Enhanced Meetings for Teams app, Intune integration and Mi