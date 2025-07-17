¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡ËÜÉô¡á²£ÉÍ»ÔÃæ¶èºÄ¸¢²ó¼ýÌ¾ÌÜ¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤ï¤»¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÌÌ²ñ¤òÇ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ï17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶¯Í×¤ä¶¯Í×Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÆ£ÂôËÌ½ð·ÙÌ³²Ý½äººÄ¹¾¾ËÜµýÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¡á¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ôº´¸¶¡á¤ä»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ·ÏÁÈ°÷¹âÌî½Ó²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¡áºë¶Ì¸©¾åÈø»ÔÃçÄ®¡á¤é4¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£4¿Í¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¶¦ËÅ¤·4¡Á5·î¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢60Âå¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹