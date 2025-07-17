¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹¾Èª¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡×¤Î¹â¶¶½Ù¥³¡¼¥Á¡Ê35¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤¤´é¡×¹¾Èª¹¬»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×¡¦¹â¶¶¥³¡¼¥Á¤Î¡È¥ì¥¢¡É¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¹¾Èª¤ÈÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÉ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£É×¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë ¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼