ÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉôÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î»ÔÎ©Âè»°¾®³Ø¹»¤Ç¶µ°÷¤é¤ËË½¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²¤È¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸åÆ£Îµ»ùÈï¹ð¡Ê46¡Ë¤È¹â¾¾Î¶À¸Èï¹ð¡Ê27¡Ë¤Ï17Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛÎ©Àî»ÙÉô¡Ê²ÏÈªÍ¦ºÛÈ½´±¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¡£ÅìµþÃÏ¸¡Î©Àî»ÙÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï5·î8Æü¸áÁ°¡¢Âè»°¾®¤Î¶µ¼¼¤äÏ­²¼¤Ê¤É¤ÇÅö»þ30¡Á60Âå¤Î¶µ°÷¤é4¿Í¤Ë²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¿¦¾ì¤ÎÆ±