Microsoft¤Ï7·î14Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¡ÖEnhancing Code Quality at Scale with AI-Powered Code Reviews - Engineering@Microsoft¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖAI¥³¡¼¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤ÎÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È¤È¾­Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£³«È¯¼Ô¤ÎÀ¸»ºÀ­¤È¥³¡¼¥ÉÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤¬¡¢¼ÒÆâPR(¥×¥ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È)Á´ÂÎ¤Î90%°Ê¾å¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢Ëè·î60Ëü·ï°Ê¾å¤ÎPR¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿·Ð°Þ¡¢¤½¤·¤ÆGitHub