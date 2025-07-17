¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç³ËÊ¼´ïÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¤ëÈïÃÄ¶¨¤ÎÏÂÅÄÀ¬»Ò»öÌ³¶É¼¡Ä¹¡á16Æü¡Ê¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤ÎÃæ·Ñ¤«¤é¡¦¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÀ¾Éô¥Ë¥å¡¼¥á¥­¥·¥³½£¤Ç¿ÍÎà½é¤Î³Ë¼Â¸³¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿16Æü¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤é¤¬²ñ¹ç¤ò³«¤­¡Ö¿·¤¿¤Ê³Ë·³³È¶¥Áè¤ÎËë³«¤±¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³ËÀïÁè¤ÎÁË»ß¤Ë¸þ¤±¡¢À¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÏÌÀ³Î¤Ç·ÑÂ³¤·¤¿ÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÀë¸À¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù