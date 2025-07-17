Åìµþ»þ´Ö10:22¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊªAUG 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á66.91¡Ê+0.53+0.80%¡Ë NY»Ô¾ì¤Ç¤Ïºß¸ËÁý¤ò·ùµ¤¤·¤ÆÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢»þ´Ö³°¤ÇÈ¿È¯