11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤Îº´Æ£·Ê¸ê¤¬¡¢¡È¥Ð¥Ê¥ÊÈÖÄ¹¡É¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¼«ÈÎµ¡¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤â»È¤¤Ê¬¤±¤ëº´Æ£·Ê¸ê¡ÊJO1¡Ë¡Ö¥É¡¼¥ë¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ç¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿ÊÃæ¡£º£²ó¤Ï¡¢º´Æ£¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖDole¥Ð¥Ê³è¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ ¥Ð¥Ê¥ÊÈÖÄ¹¡×´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê