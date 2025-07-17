¥¯¥é¥·¥¨¡Ê¥Û¡¼¥à¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤Ï7·î18Æü¡¢È±¤Î¤¦¤Í¤ê¡¢¤¯¤»¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤­¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÖÈ±¤Î¤æ¤¬¤ß¢¨¡×¤òÀ°¤¨¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¯¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ HIMAWARI¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤Î80¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óÂè2ÃÆ¤Î¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¤æ¤¬¤ß¡§¤¦¤Í¤ê¡¦¤¯¤»¡¦¥Ñ¥µ¤Ä¤­¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ±ÆâÉô¤Î¿åÊ¬¤ÈÌýÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤È³°Â¦¤Î¥­¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¤ÎÉÔ¶Ñ°ì¤Ê¤Ï¤¬¤ì