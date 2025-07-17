µð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¤¬·ãÊÑ¤·¤¿»äÉþ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¶Ã¤­¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡££±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹º£Æü¤Î»äÉþ¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¸µÌÚ»á¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä´Ú¹ñ¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁÉ÷¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤ÎÁ´¿È¥³¡¼¥Ç¤ò¾Ò²ð¡£È±·Á¤â¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤ÆÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ËÊÑ¤Ü¤¦¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¡ª¼ã¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¡Ö¥ª¥Ã¥·¥ã¥ì¡Á¡×¡Ö¤¦¤ï¡Á¥¤