µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ47Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤òÂ¿µ¤Ä®¡¢ÂçÂæÄ®¡¢¶Ì¾ëÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û»°½Å¸©¡¦Â¿µ¤Ä®¡¢ÂçÂæÄ®¡¢¶Ì¾ëÄ®¤ËÈ¯É½ 17Æü09:47»þÅÀ»°½Å¸©¤Ç¤Ï¡¢17ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£Â¿µ¤Ä®¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦ÅÚº½ºÒ³²17ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¢£ÂçÂæÄ®¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦ÅÚº½ºÒ³²17ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¢£¶Ì¾ëÄ®¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦ÅÚº½ºÒ³²1