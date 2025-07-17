ºâÌ³¾Ê¡áÅìµþ¡¦²â¤¬´ØºâÌ³¾Ê¤¬17ÆüÈ¯É½¤·¤¿6·î¤ÎËÇ°×Åý·×¡ÊÂ®Êó¡¢ÄÌ´Ø¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¸þ¤±Í¢½Ð³Û¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ11.4¡ó¸º¤Î1Ãû7071²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾åÈ¾´ü¡Ê1¡Á6·î¡Ë¤Ç¤âÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.8¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£¿þÌî¤¬¹­¤¤¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ø¤ÎÂÇ·â¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£6·î¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤Î¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð