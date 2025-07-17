¡ÖË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÌÈÀÇÁ¼ÃÖ¤òÇÑ»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Îºâ¸»3000²¯±ß¤òÁÏ½Ð¤Ç¤­¤ë¡×³°¹ñ¿Í¤Î¡ÖÆüËÜ¥Ö¡¼¥à¡×¤Ï°ì½ä¤ÈÀìÌç²È ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë±¢¤ê¡Ä¿ô¡¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤Ã¤­¤ê7·î3Æü¤Î»²±¡Áª¸ø¼¨Æü¤ËµÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤¬½Ò¤Ù¤¿Âè°ìÀ¼¤À¤¬¡¢¡ÖÍ¾·×¤ÊÈé»»ÍÑ¤Ï¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢É´²ßÅ¹¶È³¦¤Ç¤¢¤ë¡£4·î¤«¤éÉ´²ßÅ¹¶È³¦¤Ï¶ì¶­¤Ë´Ù¤ê¡¢¸®ÊÂ¤ß³ô²Á¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¹âÅç²°¤Î³ô²Á¤Ï¡¢Ç¯½é¤Î