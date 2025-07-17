¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¤Ï8·î8Æü¡¢¿åÎä¡¦4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦DOHC¡¦Ä¾Îó2µ¤Åû¡¦4¥Ð¥ë¥Ö¡¦688cm³¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¡ÖXSR700 ABS¡×¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖXSR700 ABS¡×¥Û¥ï¥¤¥È¡ÖXSR700 ABS¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³°´Ñ¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¾è¤ì¤ë°·¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î²ÄÇ½À­¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËËöÄ¹¤¯¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë