¡ÖÄË¤¤¤±¤É¡¢²¿²Ê¤Ë¹Ô¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÄË¤ß»ß¤á¤Ç²æËý¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ê½Ñ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¡£¡Ö¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÎÅ²Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÄË¤ß¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±à¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¾¾ËÜ ±à»ÒÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§¾¾ËÜ ±à»Ò¡Ê±à¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë 2005Ç¯¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢°å