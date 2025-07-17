¥×ー¥é¡ÊPure¡Ë¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö½ã¿è¡×¤Î°ÕÌ£ ¥Þ¥»¥é¥Æ¥£MC¥×ー¥é¡ÃMaserati MCPura ¡ÖMC¥×ー¥é¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·À¤Âå¥ß¥Ã¥É¥·¥Ã¥×¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖMC20¡×¤Î¿Ê²½ÈÇ¡£¼ÖÌ¾¤Î¥×ー¥é¡ÊPure¡Ë¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö½ã¿è¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¿¿¿ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£MC¤ÏMC20¤ÈÆ±ÍÍ¡Ö¥Þ¥»¥é¥Æ¥£¡¦¥³¥ë¥»¡Ê¥ì&#12540