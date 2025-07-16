¿·¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¿·ÅÄÈÞÆà¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È DVD¡Ø¤Ò¤Êº×¤ê¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤¬25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ 3·î¤ËµÜ¸ÅÅç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£ º£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡© ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤¬¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿Ïª½Ð´¶¤Ç¤¹¡ª¡× ¤É¤Î¿åÃå¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡© ¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤­¤¤É½»æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÇò¤ÎÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤¹¡ª¡× ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ì¸À ¡Ö¤Þ¤ÀÉÔ´·¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÂ³