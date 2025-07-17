ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Î¾åÌî¹ä»Ö»á¤¬¡¢¶ÛÇ÷²½¤¹¤ëÃæÅì¾ðÀª¤¬µÚ¤Ü¤¹¥É¥ë±ß¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥ë±ß143¡Á145±ß¤Ø¤ä¤ä±ß°Â¤Ë2025Ç¯6·î¤Î·î½é¤Ë1¥É¥ë143±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥ë±ß¤Ï¡¢Â­¸µ¤Ç145±ßÂæÁ°È¾¤È¤ä¤ä±ß°Â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·øÄ´¤ÊÊÆ¸ÛÍÑ¾ðÀª¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÇã¤¤¤ä¡¢ÊÆÃæËÇ°×ÏÈÁÈ¤ß¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Î±ßÇä¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¤ä¤ä¸åÂà¤·¡¢¥É¥ë¤Î»Ù±çºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£6·î¤ÎFOMC¸å¤Î¥Ñ¥¦