2025Ç¯6·î24Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿RTX 50¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖGeForce RTX 5050¡×¡£¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸þ¤±¤Ç¤ÏGeForce RTX 3050°ÊÍè¡¢2À¤Âå¤Ö¤ê¤ËËöÈø¤¬50·¿ÈÖ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¤±¤À¤¬¡¢DLSS 4¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥ì¡¼¥àÀ¸À®¤Ê¤ÉRTX 50¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢RTX 3050¤«¤é¤É¤³¤Þ¤ÇÀ­Ç½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢RTX 5060/4060¤â¸ò¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£MSI¤Î¡ÖGeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC¡×¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï46,800±ß